Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 343 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja zarzuca USA "ukrywanie czegoś" ws. działania laboratoriów biologicznych na Ukrainie.

Pavel, były generał, który w przeszłości był szefem Komitetu Wojskowego NATO, w rozmowie z BBC stwierdził, że Ukraina będzie "moralnie i praktycznie gotowa" na dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdy wojna na Ukrainie się zakończy.



Czeski prezydent-elekt w rozmowie z BBC mówi też, że "nie powinno być ograniczeń", co do broni, którą zachodni sojusznicy wysyłają Ukrainie.



Zdaniem Pavla wysłanie na Ukrainę myśliwców F-16 nie powinno być "tematem tabu", ale dodał, że nie jest pewien czy myśliwce te mogą być dostarczone Ukrainie na tyle szybko, by mogły być one przydatne ukraińskiej armii.

Czeski prezydent-elekt mówił, że jest dumny iż jego kraj był jednym z pierwszych, które dostarczyło Ukrainie "znaczącej pomocy wojskowej".



Czechy jako pierwsze poinformowały o dostarczeniu Ukrainie czołgów T-72 i poradzieckich wozów bojowych BWP-1. Dostawy sprzętu opancerzonego z Czech na Ukrainę rozpoczęły się już w marcu 2022 roku.



Pavel mówił, że mimo iż pomoc Zachodu dla Ukrainy jest bezprecedensowa to "wciąż jest to zbyt mało", by przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony Rosji, ze względu na jej zasoby ludzie i materiałowe.

Nasze miasta nie zostaną zniszczone przez rosyjską artylerię i rakiety. Ale nasza przyszłość może zostać zniszczona Gen. Petr Pavel, czeski prezydent-elekt

Czeski prezydent-elekt mówił, że Zachód "nie ma alternatywy" dla pomocy wojskowej dla Ukrainy. - Jeśli zostawimy Ukrainę bez pomocy, prawdopodobnie przegra ona wojnę. A jeśli przegra - wszyscy przegramy - stwierdził.



- Nasze miasta nie zostaną zniszczone przez rosyjską artylerię i rakiety. Ale nasza przyszłość może zostać zniszczona, jeśli nie będziemy wspierać Ukrainy do końcowego sukcesu w tym konflikcie - dodał.



Pavel mówił, że gdyby istniała choćby najmniejsza szansa na rozmowy pokojowe, należy je wesprzeć. - Ale nie ma takich sygnałów ze strony rosyjskiej - dodał.



- Trzeba to powiedzieć: zakończenie wojny jest całkowicie w rosyjskich rękach. Wystarczyłaby jedna decyzja prezydenta Putina, by wycofać wojska z Ukrainy i wojna by się skończyła - podkreślił.



A gdy wojna się skończy - jak kontynuował - dla Ukrainy powinno znaleźć się miejsce w NATO.

- Ukraińska armia jest prawdopodobnie najbardziej doświadczoną armią w Europie. Ukraina zasługuje na bycie częścią wspólnoty państw demokratycznych - stwierdził czeski prezydent-elekt. Czy również NATO? - Uważam, że na to zasługują - odparł.