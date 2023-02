Poseł Artur Dziambor krytycznie odniósł się do prawyborów w jednej z tworzących Konfederację partii mówiąc, że kończą się one w atmosferze skandalu. W rozmowie z RMF FM zadeklarował, że jeśli nie znajdzie się na listach Konfederacji, to nie wystartuje w wyborach z list PiS i że jest gotowy, by opuścić Sejm i wrócić do zawodu nauczyciela.