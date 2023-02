Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 343 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja zarzuca USA "ukrywanie czegoś" ws. działania laboratoriów biologicznych na Ukrainie.

Reuters napisał, że najnowszy pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy ma być wart 2,2 mld dolarów i zawierać m.in. pociski precyzyjne o zasięgu 150 km - oznaczałoby to, że Ukraina po raz pierwszy otrzymałaby od Rosji pociski zdolne razić cele na tak dużą odległość.

USA miały jednak odrzucić prośbę Ukraińców o dostarczenie im pocisków ATACMS pozwalających na precyzyjne rażenie celów na odległość do 300 km.

Ukraina ma otrzymać od zachodnich sojuszników nawet ok. 300 czołgów podstawowych

- Tak, będzie to bezpośredni sposób eskalacji napięcia, zwiększy poziom eskalacji, widzimy to. To wymaga od nas dodatkowego wysiłku, ale nie zmieni biegu wydarzeń - specjalna operacja wojskowa (tak Rosjanie określają wojnę na Ukrainie - red.) będzie trwać - powiedział Pieskow.



Pieskow był też pytany o inicjatywę gubernatora Kraju Zabajkalskiego, Aleksandra Osipowa, który oferuje wysokie nagrody pieniężne za zdobycie przez rosyjskich żołnierzy zachodnich czołgów, które mają być dostarczone Ukrainie (amerykańskie abramsy, niemieckie leopardy i brytyjskie czołgi podstawowe Challenger II).



Rzecznik Kremla odparł, że na razie czołgi te nie dotarły na Ukrainę. Dodał, że nagrody za niszczenie zachodnich czołgów oferuje też rosyjski biznes (pisaliśmy o tym w "Rzeczpospolitej").

- To po raz kolejny dowodzi jedności w pragnieniu wszystkich, by zrobić co w ich mocy, w ten czy inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, by przyczynić się w czasie specjalnej operacji wojskowej i osiągnięcia jej głównych celów - powiedział Pieskow.



- Jeśli chodzi o te czołgi, tak jak już zostało powiedziane, zostaną spalone, a jeśli pojawiać się będą takie inicjatywy, sądzę, że będzie jeszcze więcej chętnych (by to zrobić) - podsumował rzecznik Kremla.

