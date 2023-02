Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 343 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja zarzuca USA "ukrywanie czegoś" ws. działania laboratoriów biologicznych na Ukrainie.

- Kościół (Cerkiew prawosławna - red.) pozostaje wyspą wolności ponieważ, przede wszystkim, nasze prawa nie są prawami człowieka lecz prawami Boga, co odbija się w sercach ludzi przez głos ich sumień. Kościół głosi prawdę Boga - mówił patriarcha, który poparł inwazję Rosji na Ukrainę i błogosławił wyjeżdżających na front żołnierzy.

- Dziękuję Bogu za to jak rozwinęły się relacje państwa z Kościołem w rosyjskim państwie - dodał Cyryl I po liturgii, którą sprawował w Soborze Chrystusa Zbawiciela z okazji 14. rocznicy wyboru go na stanowisko patriarchy.

Patriarcha Cyryl I podziękował prezydentowi Władimirowi Putinowi za 'wspieranie takich relacji między Cerkwią a państwem".

- I, mówiąc szczerze, zdarza się to po raz pierwszy w całej historii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ponieważ nawet w czasach Imperium Bizantyjskiego, Kościół był nie tylko pod wpływem, ale też uważnie słuchał tego, co mówi państwo. I często musiał odchodzić od swoich zasad duszpasterskich, idąc za wskazówkami z góry. Być może dlatego po zmianie systemu politycznego w Rosji doszło do wielkiej tragedii prześladowań Cerkwi - mówił patriarcha.

Patriarcha Cyryl wyraził nadzieję, że takie relacje państwo-Kościół rozwiną się nie tylko w Rosji, ale też na całym obszarze nad którym Rosyjska Cerkiew Prawosławna sprawuje zwierzchność

Tymczasem dziś - według Cyryla I - istnieją unikane warunki, w których "panuje harmonia w relacjach między świeckimi a Cerkwią, która w pełni zachowuje autonomię (...), przy jednoczesnej świadomości znaczenia współdziałania wszystkich sił społeczeństwa, państwa i Kościoła, aby nasz kraj mógł kontynuować tę prawdziwie niezależną od ośrodków władzy światowej drogę, którą odważnie kroczy”.

