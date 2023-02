Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wraz z szefem BBN Jackiem Siewierą udają się w piątek do Waszyngtonu. Przydacz był w Polsat News pytany, czy wizyta będzie dotyczyła ewentualnej wizyty Joe Bidena w Polsce i czy prezydent USA w ogóle przyleci do Polski.

- Ja rozumiem, że jest duże zainteresowanie kwestią wizyty Joe Bidena w Europie - odparł szef BPM. - Nasza wizyta z szefem BBN ma na celu wypracowanie agendy spraw polsko-amerykańskich na najbliższe miesiące, także i w kontekście szczytu natowskiego w Wilnie - przecież to Amerykanie są państwem ramowym jeśli chodzi o obecność natowską w Polsce, to Amerykanie mają wojska w Polsce, to Amerykanie sprzedają nam najnowocześniejszy sprzęt, więc tych tematów z natury polityczno-międzynarodowej w zakresie polityki bezpieczeństwa jest bardzo dużo i my chcemy utrzymywać tę intensywność kontaktów - powiedział Przydacz.

Amerykańskie media informowały, że Joe Biden rozważa podróż do Europy, że do wizyty miałoby dojść w okolicy rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę i że możliwym celem wizyty jest Polska. W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział dziennikarzom, że wybiera się do Polski, ale nie wie, w jakim terminie. Strona amerykańska nie potwierdziła jeszcze oficjalnie wizyty ani jej terminu.

Czy wizyta Joe Bidena w Polsce jest planowana? Czy sprawa będzie przedmiotem rozmów w Waszyngtonie? - Myślę, że prezydent Biden w sposób jasny wypowiedział się publicznie, słyszeliśmy to wszyscy - odpowiedział w Polsat News Marcin Przydacz. Dodał, że prezydent USA chce przyjechać do Polski. - To bardzo dobrze pokazuje to, że Polska jest ważnym punktem na mapie - ocenił były wiceszef MSZ.



Pytany, czy może potwierdzić, że do wizyty dojdzie w okolicy 24 lutego, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odparł: - Na tym etapie nie mogę nic potwierdzić.

- Wspólnie lecimy z ministrem Siewierą do Waszyngtonu, będziemy rozmawiać także o kontaktach na najwyższych szczeblach, choć przypomnijmy, że tych kontaktów w ostatnim roku było naprawdę bardzo dużo. Prezydent Biden był w Polsce, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych była w Polsce, spiker parlamentu była w Polsce, sekretarz stanu i sekretarz Pentagonu. Top of the top, najważniejsi amerykańscy politycy odwiedzali Polskę w ostatnim czasie - powiedział.

- Tak jak mówił sekretarz Blinken - stosunki polsko-amerykańskie są najlepsze w historii - dodał.

Przydacz nie chciał komentować doniesień, że w Warszawie może dojść do spotkania prezydentów Polski, USA i Ukrainy. - Nie jestem w stanie na tym etapie rozmawiać o jakichkolwiek konkretach jeśli chodzi o tego typu działania z oczywistych względów, ze względów bezpieczeństwa. Byłoby to moim dużym nieprofesjonalizmem, gdybym wdał się tutaj w dywagacje dotyczące jakichkolwiek przyszłych wizyt, nie mając stuprocentowo uzgodnionego tego z drugą stroną - oświadczył.

- Jesteśmy w stanie dobrego kontaktu ze Stanami Zjednoczonymi. Z prezydentem Bidenem prezydent Duda rozmawiał wielokrotnie w ostatnim czasie, naprawdę nie możemy narzekać na brak kontaktu z Białym Domem - podkreślił.