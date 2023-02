Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 343 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja zarzuca USA "ukrywanie czegoś" ws. działania laboratoriów biologicznych na Ukrainie.

"Wprowadzenie rosyjskich sił konwencjonalnych na linię frontu w Bachmucie (...) pozwoliło utrzymać inicjatywę Rosjanom prowadzącym działania wokół miasta" - czytamy w analizie think tanku, który przyznaje, że jego wcześniejsza ocena, iż rosyjska ofensywa w rejonie Bachmutu osiągnęła punkt kulminacyjny była "nieprecyzyjna".

Reklama

W najnowszej analizie czytamy, że punkt kulminacyjny osiągnęła ofensywa najemników z Grupy Wagnera, ale rosyjskie dowództwo skierowało w rejon Bachmutu wystarczające siły konwencjonalne, by ożywić działania ofensywne.



"Dowódca ukraińskiej jednostki walczącej w Bachmucie, Denys Jarosławskij potwierdził, że 'wysoko wykwalifikowane' rosyjskie jednostki konwencjonalne wzmacniają obecnie jednostki szturmowe Grupy Wagnera w działaniach mających na celu okrążenie Bachmutu" - czytamy w analizie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA: Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Kijów dostanie pociski dalekiego zasięgu? USA przygotowują wart ponad 2 mld dolarów nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, w skład którego mają wejść - po raz pierwszy - pociski dalekiego zasięgu - informują dwaj przedstawiciele administracji USA, z którymi rozmawiał Reuters.

Reklama

"Kolejny ukraiński dowódca z jednostki frontowej, Wołodymyr Nazarenko także potwierdza obserwacje ISW, że Rosjanie skierowali jednostki powietrzno-desantowe do natarcia na Bachmut" - pisze ISW.

Think tank podkreśla, że Rosjanie prowadzą działania ofensywne na północny-wschód i południowy-wschód od Bachmutu i "osiągają ograniczone sukcesy".



ISW podkreśla, że nie spodziewa się rychłego upadku Bachmutu, ale - jak dodają analitycy z think tanku - ukraińskie dowództwo może zdecydować się na wycofanie z miasta, by nie ryzykować wysokich strat. "Jest nadzwyczaj nieprawdopodobne, by Rosjanie byli w stanie zaskoczyć ukraińskie siły w Bachmucie okrążeniem" - czytamy w analizie.

Think tank cytuje Jarosławskiego, który mówi, że ukraińskie dowództwo przeprowadzi proces kontrolowanego wycofania sił z Bachmutu, by ratować życie ukraińskich żołnierzy, prawdopodobnie w sytuacji, gdy dowództwo uzna, iż okrążenie miasta jest bliskie. ISW odnotowuje przy tym, że rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, Serhij Czerewaty 31 stycznia podkreślał, że Ukraińcy nadal są w stanie skutecznie dostarczać zaopatrzenie jednostkom walczącym w Bachmucie i dodał, że ukraińskie dowództwo przygotowało kilka planów ewentualnościowych w związku z sytuacją w Bachmucie. Czerewaty dodał, że Rosjanie nadal ponoszą duże straty w rejonie Bachmutu i dodał, że w przeszłości straty poniesione przez Rosjan w czasie natarcia na Siewierodonieck i Lisiczańsk pokrzyżowały rosyjskie plany dotyczące dalszych działań ofensywnych.

Rosjanie prowadzą działania ofensywne na północny-wschód i południowy-wschód od Bachmutu

Reklama

Jednocześnie ISW ocenia, że rosyjski resort obrony może wycofać jednostki z Grupy Wagnera na front południowy, by obsadzić regularne jednostki armii w roli jedynych zdobywców Bachmutu w przypadku ewentualnego zdobycia miasta.



"Rosyjski resort obrony prawdopodobnie chce umniejszyć wpływy Grupy Wagnera na Ukrainie, pomimo tego, że Ministerstwo Obrony było zależne od sił Grupy Wagnera przy podtrzymaniu działań ofensywnych w rejonie Bachmutu od lipca" - czytamy w analizie.