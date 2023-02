Premier Izraela rozważy rolę mediatora, jeśli Rosja i Ukraina go o to poproszą

Benjamin Netanjahu powiedział, że rozważy podjęcie roli mediatora między Kijowem a Moskwą, jeśli obie strony złożą wniosek we „właściwym czasie” i we „właściwych okolicznościach”. Ale muszą o to poprosić nie tylko one.