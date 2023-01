04:26 Zełenski: Jestem wdzięczny przedsiębiorcom i pracodawcom, którzy utrzymują miejsca pracy i płacą podatki

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękował "przedsiębiorcom i pracodawcom w Mikołajowie, Odessie i innych miastach i rejonach którzy, pomimo wszystkiego, utrzymują miejsca pracy, wypłacają wynagrodzenia i płacą podatki". - To jest wasz konkretny i znaczący wkład w zdolność do obrony naszego kraju - podkreślił.



04:22 Rzecznik ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych: Nie mamy środków obrony przed irańskimi rakietami

Posiadane obecnie przez Ukrainę środki obrony przeciwlotniczej, nie będą w stanie poradzić sobie z irańskimi pociskami balistycznymi Fateh i Zolfaghar, jeśli Iran zdecyduje się przekazać je Rosji - powiedział rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ignat, na antenie Radia Wolność. - Rosja nie porzuciła zamiarów pozyskiwania dronów-kamikadze i pocisków z Iranu (...). Fateh i Zolfaghar to pociski balistyczne, nie mamy dziś środków do zwalczania pocisków balistycznych - przekonywał Ignat. Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy podkreślił jednocześnie, że Rosja też dysponuje pociskami balistycznymi, w postaci rakiet Kindżał czy pocisków wystrzeliwanych przez zestawy S-300 oraz S-400. - Nasi partnerzy rozumieją, że środki takie jak (wyrzutnie) Patriot PAC-3 czy SAMP-T są potrzebne przeciwko zagrożeniom balistycznym - stwierdził. - Widzimy zmianę: Włochy i Francja wyraziły gotowość do przekazania nam takich systemów (chodzi o SAMP-T - red.) - dodał.



04:16 30 stycznia na obwód sumski spadło ok. 18 rosyjskich pocisków

Służba prasowa władz obwodu sumskiego pisze o ostrzale okolic Białopola i Wełykej Pisarywki. Do ostrzału Rosjanie użyli moździerzy i artylerii.



