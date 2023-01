Były szef Pentagonu wzywa do dostarczenia Ukrainie myśliwców i rakiet ATACMS

Były sekretarz obrony USA Mark Esper wezwał do dostarczenia Ukrainie samolotów i rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Były urzędnik administracji Donalda Trumpa przeanalizował m.in. politykę USA wobec Ukrainy i to, co uważa za błędy administracji Joe Bidena.