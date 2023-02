Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 343 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja zarzuca USA "ukrywanie czegoś" ws. działania laboratoriów biologicznych na Ukrainie.

Turcja, która w zeszłym roku na szczycie NATO podpisała porozumienie ze Szwecją i Finlandią, zawierające warunki niezbędne do wyrażenia zgody na ich wstąpienie do NATO, , aby utorować drogę do przystąpienia Szwecji i Finlandii, jest oburzona serią protestów przeciwko Turcji i jej prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi.

Podczas jednego z takich protestów przed ambasadą Turcji w Sztokholmie prawicowy duńsko-szwedzki polityk Rasmus Paludan podpalił Koran, co stało się dla Erdogana pretekstem do zamrożenia rozmów ze Szwecją ws prawie jej wstąpienia do sojuszu.



Prezydent Turcji Tayyip Erdogan zasygnalizował w niedzielę, że Ankara może zgodzić się na przystąpienie Finlandii do NATO, ale Szwecja może być "zszokowana" odpowiedzią Ankary.

Szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Lennart Billström w reakcji na tureckie zapowiedzi powiedział agencji prasowej TT, że „religia nie jest częścią umowy” podpisanej z Turcją.

Billström zapewnił, że że jego kraj wdraża wstępne porozumienie uzgodnione z Turcją w sprawie przystąpienia do NATO, ale kompromisy w sprawie wolności słowa nie były częścią tego paktu.