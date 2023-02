Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że sytuacja w Donbasie staje się jeszcze poważniejsza.

Zgodnie z rosyjską konstytucją prezydent ma wygłaszać coroczne orędzie do Zgromadzenia Federalnego, ale ostatni raz Putin zwrócił się do parlamentu w kwietniu 2021 roku. W grudniu 2022 roku ogłoszono, że przemówienie (i tradycyjna coroczna konferencja prasowa) nie odbędzie się do końca roku. Zostało przełożone na rok 2023. Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow tłumaczył opóźnienie "napiętym harmonogramem Putina".

Pod koniec stycznia dziennikarka polityczna i była korespondentka portalu Meduza Farida Rustamowa poinformowała, że prace nad tekstem orędzia zostały wznowione. "Dokładna data nie jest jeszcze znana. Jedno z naszych źródeł żartowało, że nie będzie zaskoczone, jeśli odbędzie się 24 lutego (rocznica inwazji)" - napisała.

Państwowe agencje informacyjne TASS i RIA Nowosti informowały, powołując się na własne anonimowe źródła, że orędzie rzeczywiście zostanie wygłoszone pod koniec lutego - ale najprawdopodobniej w dniach 20-21 lutego, a nie 24. Oficjalnie Kreml nie potwierdził terminów, natomiast Pieskow przekazał, że prace nad tekstem orędzia "nie ustały".

Dwa źródła bliskie Kremlowi przekazały Meduzie, że tekst orędzia jest wciąż opracowywany, a propozycje przygotowują członkowie rosyjskiego rządu, Rady Bezpieczeństwa i bloku politycznego w administracji Putina.

- Wojna będzie stanowiła ramy dla przekazu. Podobnie w 2021 roku ramą była pandemia koronawirusa - mówi źródło bliskie administracji prezydenckiej. Planowane jest, że w swoim wystąpieniu Putin "zwróci szczególną uwagę" na wsparcie państwa dla uczestników "operacji specjalnej" (jak rosyjskie władze nazywają wojnę z Ukrainą) oraz okupowanych terytoriów ukraińskich - w szczególności może mówić o planach ich "odbudowy i rozwoju".

Według źródeł, Putin ma też zadeklarować "jedność" Rosjan i ich "bezwarunkowe poparcie" dla wojny (Nie ma na to wiarygodnego potwierdzenia. Co więcej, istnieją bezpośrednie dane przeczące tej tezie).

Dodatkowo zakłada się, że rosyjski prezydent tradycyjnie będzie mówił o "wielobiegunowym świecie" i "antykolonialnej polityce" Rosji. Rząd przygotowuje część wystąpienia poświęconą "udanym przykładom substytucji importu" oraz "sukcesom" w walce z sankcjami.

Putin ma również zapewnić, że mimo trwającej wojny na Ukrainie, zwykli obywateli Rosji nie powinni się obawiać, ponieważ ich bezpieczeństwa chroni nowoczesna broń.

Rozmówcy Meduzy podkreślają, że do ostatniej chwili treść orędzia może ulec zmianie w związku z sytuacją na froncie. Zwracają uwagę, że w przypadku udanych kontrataków ukraińskiej armii należy spodziewać się bardziej agresywnego wystąpienia Putina.