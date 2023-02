Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 344 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że sytuacja w Donbasie staje się jeszcze poważniejsza.

Z analizy ISW wynika, że najbardziej prawdopodobnym rozwojem wydarzeń (MLCOA - most likely course of action assessment) jest podjęcie przez Rosjan w najbliższych tygodniach dużej ofensywy w Donbasie.

Think tank cytuje wypowiedzi przedstawicieli ukraińskiego wywiadu i armii, które potwierdzają jego ocenę sytuacji. Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Wydziału Wywiadu (GUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy mówił 1 lutego, że Ukraina znajduje się w przededniu "aktywnej fazy działań wojennych, do których dojdzie w najbliższych dwóch miesiącach".

Jusow wskazał, że zły stan rosyjskiego wyposażenia zmusi rosyjskie dowództwo do zmasowania sił, aby uzyskać zdobycze dzięki znacznej przewadze liczebnej nad ukraińskimi jednostkami.

"Ukraiński pułkownik Serhij Hrabskij stwierdził, że Rosja nie ma wystarczających sił, by przeprowadzić atak na całej, długiej na 1 500 km linii frontu na Ukrainie, w związku z czym skoncentruje swoje wysiłki na zajęciu obwodów donieckiego i ługańskiego" - podaje ISW.

Think tank zauważa jednocześnie, że rosyjska blogosfera wojskowa odnotowuje, iż perspektywa rosyjskiej ofensywy nie wywołuje paniki wśród ukraińskich jednostek, które nadal przygotowują się do kontrofensywy. Według ISW Ukraina planuje przeprowadzić dużą kontrofensywę do lata 2023 roku.

ISW nie spodziewa się dużej ofensywy rosyjskiej z północy

ISW ocenia też, że Władimir Putin stwarza warunki do prowadzenia ograniczonych ataków w rejonie północno-wschodniej granicy Rosji i Ukrainy, "prawdopodobnie na potrzeby wewnętrzne i aby związać ukraińskie siły na północnej Ukrainie". Elementem takich działań ma być wypowiedź Putina zapowiadającego, iż priorytetem administracji jest zakończenie ukraińskich ostrzałów przygranicznych rejonów w obwodach biełgorodzkim, briańskim i kurskim.

ISW nie spodziewa się dużej ofensywy rosyjskiej z północy, ale nie wyklucza ograniczonych rosyjskich działań, które zmuszą Ukrainę do skierowania części sił na północ kraju.