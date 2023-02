Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 345 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja poniosła taktyczną porażkę, ale wciąż jeszcze dysponuje zasobami pozwalającymi jej prowadzić działania ofensywne.

ISW cytuje przedstawiciela ukraińskiego wywiadu, Andrija Czerniaka, który w rozmowie z "Kyiv Post" z 1 lutego mówił, że Władimir Putin miał nakazać rosyjskiej armii zajęcie obwodów ługańskiego i donieckiego do marca 2023 roku.

Think tank zauważa przy tym, że jest to potwierdzenie jego oceny sytuacji - wcześniej ISW podawało, że najbardziej prawdopodobnym rozwojem wydarzeń (MLCOA - most likely course of action assessment) jest rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy.

Czerniak mówił w rozmowie z "Kyiv Post", że Rosjanie przerzucają dodatkowe grupy uderzeniowe, jednostki, systemy uzbrojenia i sprzęt wojskowy na wschód Ukrainy, prawdopodobnie do obwodu ługańskiego.

Think tank odnotowuje, że Rosjanie blokują obecnie działanie sieci komórkowych w obwodzie ługańskim, prawdopodobnie po to, by zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne w związku z przerzutem tam sił, które mają podjąć ofensywę.

Jak czytamy jedyny operator sieci komórkowej w obwodzie ługańskim, poczynając od 11 lutego, na polecenie rosyjskiego resortu rozwoju cyfrowego, komunikacji i mediów masowych, ma zawiesić dostawy usług internetowych na terenie obwodu ługańskiego.

Jakakolwiek duża rosyjska ofensywa przed kwietniem 2023 roku "osiągnie przedwczesny punkt kulminacyjny w czasie okresu kwietniowych opadów (albo wcześniej)"

Jednocześnie think tank ocenia, że Putin może "ponownie przeszacowywać potencjał" swojej armii. "ISW nie znalazło dowodów wskazujących, że rosyjskie siły wystarczające siły, by pokonać ukraińską armię na wschodzie Ukrainy i zająć 11 300 km2 nieokupowanego jeszcze obwodu donieckiego (42 proc. całej powierzchni obwodu donieckiego) do marca" - czytamy w analizie.



Według ISW jakakolwiek duża rosyjska ofensywa przed kwietniem 2023 roku "osiągnie przedwczesny punkt kulminacyjny w czasie okresu kwietniowych opadów (albo wcześniej)".

Think tank pisze też, że przedwczesna kulminacja rosyjskiej ofensywy może stworzyć korzystne warunki dla ukraińskiej kontrofensywy, która ma nastąpić wiosną lub latem 2023 roku, po dostarczeniu Ukrainie zachodnich czołgów.