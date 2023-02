Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 345 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja poniosła taktyczną porażkę, ale wciąż jeszcze dysponuje zasobami pozwalającymi jej prowadzić działania ofensywne.

Prigożyn został oskarżony o godzenie w integralność terytorialną Ukrainy i nienaruszalność jej granic oraz prowadzenie wojny najeźdźczej przeciw Ukrainie.



"Kurier Urzędowy" publikuje też wezwanie Prigożyna na przesłuchanie do biura prokuratora generalnego.

Zgodnie z publikacją Prigożyn powinien stawić się na przesłuchaniu 13, 14 i 15 lutego.

Najemnicy z Grupy Wagnera znani są ze swojego okrucieństwa - zarówno wobec wrogów, jak i wobec dezerterów

Prigożyn, rosyjski oligarcha nazywany "kucharzem Putina" (jego firma zajmowała się w przeszłości cateringiem na Kremlu), jest założycielem Grupy Wagnera - prywatnej organizacji wojskowej, która ściśle współpracuje z rosyjskimi władzami i czynnie bierze udział w walkach na Ukrainie.

Od połowy 2022 roku Prigożyn osobiście rekrutuje najemników w rosyjskich łagrach, obiecując skazanym amnestię za półroczny udział w walkach na Ukrainie.

Najemnicy z Grupy Wagnera odegrali dużą rolę w zdobyciu - kosztem ogromnych strat - Sołedaru, miasteczka w obwodzie donieckim. Grupa Wagnera bierze też udział w walkach o Bachmut.



20 stycznia Departament Skarbu USA uznał Grupę Wagnera za "międzynarodową organizację przestępczą" co jest równoznaczne z objęciem jej sankcjami.



Najemnicy z Grupy Wagnera znani są ze swojego okrucieństwa - zarówno wobec wrogów, jak i wobec dezerterów z własnych szeregów. W listopadzie głośno było o brutalnej egzekucji jednego z byłych najemników, Jewgienija Nużyna, który dostał się do ukraińskiej niewoli, a następnie wrócił do Rosji w ramach wymiany jeńców. W Rosji Nużyn został pojmany przez najemników z Grupy Wagnera którzy - za to że poddał się Ukraińcom - rozbili mu głowę młotem.