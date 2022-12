04:51 W poniedziałek na obwód sumski spadły 84 rosyjskie pociski

Informacje takie przekazuje na swoim kanale w serwisie Telegram Dmytro Żywicki, gubernator obwodu sumskiego. Ostrzelane zostały, przy użyciu artylerii, wyrzutni rakiet i moździerzy, okolice pięciu miejscowości. Pociski trafiły m.in. w budynek administracyjny męskiego klasztoru.



04:26 Wsparcie Czarnogóry dla Ukrainy na poziomie 11 proc. budżetu wojskowego bałkańskiego państwa

Rząd Czarnogóry w opublikowanym komunikacie podkreśla, że wartość pomocy militarnej, jaką Czarnogóra udziela Ukrainie, to równowartość 11 proc. budżetu wojskowego Czarnogóry. "Rząd Czarnogóry okazuje determinację, by wesprzeć obronę Ukraińców wraz ze swoimi sojusznikami, zarówno przekazując 11 proc. środków ze swojego budżetu wojskowego, jak i przyjmując tysiące uchodźców" - czytamy w komunikacie wydanym w związku z podpisaniem z Ukrainą deklaracji o Euroatlantyckiej perspektywie dla Ukrainy.



04:20 Zełenski: W poniedziałek przeciwko Ukrainie wystrzelono 70 rakiet

- 70 rosyjskich rakiet zostało wystrzelonych (w kierunku celów na Ukrainie - red.), większość z nich zostało strąconych. To rakiety Kalibr, Ch-101, etc. (...) Jestem wdzięczny naszym partnerom za systemy obrony przeciwlotniczej, których obecnie używamy. Każda strącona rosyjska rakieta jest twardym dowodem, że terror może być pokonany - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Ale niestety nadal nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa naszego nieba - kilka rakiet trafiło w cele - dodał. - Niestety są ofiary. Do teraz wiadomo o czterech osobach zabitych w wyniku dzisiejszych ataków rakietowych - mówił prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślił również, że "po raz kolejny rosyjski terror był odczuwalny również w innych państwach. - Doszło do przerw w dostawach prądu w Mołdawii. To po raz kolejny dowodzi, że rosyjskie zdolności do przeprowadzania takich zmasowanych ataków terrorystycznych, są zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla całego regionu. Co najmniej - mówił.



04:18 USA nie kupią rosyjskiej ropy, by uzupełnić swoje rezerwy strategiczne

Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, pytana na konferencji prasowej czy administracja Joe Bidena rozważa zakup rosyjskiej ropy, by uzupełnić swoje rezerwy strategiczne, odparła: "Nie". - Zakazaliśmy importu tej ropy - przypomniała.



04:15 Od 22 lipca z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło ponad 13 mln ton żywności

Wspólna Komisja Koordynująca (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, którego stronami są ONZ, Turcja, Ukraina i Rosja, podała w poniedziałek, że od momentu zawarcia porozumienia z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 525 statków, na pokładzie których znajdowało się 13 045 403 mln ton zbóż i innych produktów żywnościowych.



