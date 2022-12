Eksplozje na lotniskach w Rosji. Minister z Ukrainy: Palą tam, gdzie nie wolno

We wtorek doszło do trzeciego, w ostatnich dwóch dniach, ataku na lotnisko w Rosji przeprowadzonego z użyciem dronów - zauważa Reuters dodając, że jest to dowód na "zdobycie przez Ukrainę potencjału do atakowania celów położonych setki kilometrów w głębi Rosji".