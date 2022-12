05:23 W dniu Święta Sił Zbrojnych Ukrainy Zełenski odwiedził żołnierzy na froncie w Donbasie

- Tysiące Ukraińców oddało życie za to, aby mógł nadejść dzień, gdy na naszej ziemi nie będzie ani jednego żołnierza sił okupacyjnych i gdy wszyscy nasi obywatele będą wolni - mówił wieczorem ukraiński prezydent, przemawiając w pałacu prezydenckim.

04:56 Departament Stanu USA: Nie zachęcamy Ukrainy do uderzania na cele poza jej granicami

Rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, na konferencji prasowej zapewnił, że "USA nie umożliwiają Ukrainie, ani nie zachęcają jej do uderzania na cele poza jej granicami". Price dodał, że USA dostarczają Ukrainie broń, której potrzebuje ona do obrony terytorium tego kraju. Rzecznik wypowiedział się po tym, jak w poniedziałek doszło do ataków z użyciem dronów na dwa lotniska w głębi Rosji. Ukraina oficjalnie nie przyznaje się do tych ataków. Price również podkreślił, że nie ma potwierdzenia, iż ataki te przeprowadzili Ukraińcy.



04:27 6 grudnia ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 16 uderzeń na rosyjskie cele

Siły Powietrzne Ukrainy 6 grudnia przeprowadziły 14 uderzeń na rejony koncentracji wojsk, broni i sprzętu rosyjskiej armii oraz dwa uderzenia na pozycje rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Z kolei ukraińska artyleria i wojska rakietowe ostrzelały posterunek kontrolny, dwa rejony koncentracji rosyjskich wojsk i skład amunicji w ciągu minionego dnia.



04:23 Daniłow: Wiosną ukraińska armia będzie w Ługańsku, Doniecku i Sewastopolu

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, we wpisie na Twitterze zapewnił, że wiosną 2023 roku ukraińska armia dotrze do okupowanych obecnie przez Rosjan Ługańska, Doniecka i Sewastopola. - 6 grudnia 1919 roku rozpoczęła się kampania zimowa armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 6 grudnia 2022 roku kampania ta trwa i skończy się Ukraińską Wiosną w wyzwolonych Sewastopolu, Doniecku i Ługańsku. Ukraińska zima jest kluczową fazą Wielkiej Wojny o Niepodległość" - napisał Daniłow w dniu Święta Sił Zbrojnych Ukrainy.



04:19 We wtorek z ukraińskich portów wypłynęły trzy statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, zawartego między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, podało, że we wtorek z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły trzy statki z żywnością, na pokładzie których znajdowało się łącznie 91 050 ton pszenicy, kukurydzy i oleju słonecznikowego. Statki wypłynęły do portów w Indiach, Hiszpanii i Turcji. Łącznie, od początku obowiązywania porozumienia zbożowego, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 528 statków, na pokładzie których znajdowały się 13 136 453 tony żywności.



