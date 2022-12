Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 287 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy zapowiada, że wiosną ukraińska armia wyzwoli Ługańsk, Donieck i Sewastopol.

- Nie ma obecnie warunków do pokojowego zakończenia wojny - powiedział w środę sekretarz generalny NATO.

Reklama

- Warunki (do rozmów - red.) nie istnieją teraz, ponieważ Rosja nie wykazała żadnych oznak zaangażowania się w negocjacje, które uszanują suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy - tłumaczył Jens Stoltenberg.

- To Ukraińcy powinni zdecydować, kiedy jest właściwy czas, aby rozpocząć negocjacje i uzgodnić warunki. Większość wojen i najprawdopodobniej również ta wojna zakończy się przy stole negocjacyjnym - dodał.

Reklama

Stoltenberg wezwał sojuszników NATO do kontynuowania wysyłania broni na Ukrainę w czasie zimy, ponieważ - jak ostrzegł - Rosja szuka "przerwy" w walkach, aby przygotować się do wiosennej ofensywy.

- To, co widzimy teraz, to fakt, że Rosja próbuje spróbować zamrozić tę wojnę, przynajmniej na krótki czas, aby móc się przegrupować, naprawić i odzyskać siły, a następnie spróbować przeprowadzić większą ofensywę wiosną przyszłego roku - stwierdził.

- Paradoks polega na tym, że im bardziej chcemy pokojowego, wynegocjowanego rozwiązania, zapewniającego zwycięstwo Ukrainy, tym pilniejsze jest zapewnienie Ukrainie wsparcia militarnego - dodał.