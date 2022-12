Już za rok w Polsce nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, zawsze straci samochód i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Auta będą jednak też konfiskowane kierowcom, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi i spowodowali wypadek. W UE takie przepisy są już znane.