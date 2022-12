Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 287 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy zapowiada, że wiosną ukraińska armia wyzwoli Ługańsk, Donieck i Sewastopol.

Price mówił, że USA dostarczają Ukrainie to, czego potrzebuje ona do obrony własnego terytorium. Wcześniej to samo mówił sekretarz stanu USA, Antony Blinken.



W ostatnich dwóch dniach doszło do ataków z użyciem dronów na trzy lotniska w Rosji - w Kursku, a także w obwodach saratowskim i riazańskim. Te dwa ostatnie lotniska znajdują się w głębi terytorium Rosji, ok. 500-600 km od terenu kontrolowanego przez Ukrainę. Na lotnisku w miejscowości Engels, jednym z zaatakowanych przez drony, bazują rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95, używane przez Rosjan do ataków na Ukrainę. W czasie ataku uszkodzone miały zostać, przez szczątki spadającego drona, dwa takie bombowce.



Rzecznik Departamentu Stanu podkreślał jednak, że nie ma potwierdzenia, iż ataki te przeprowadziła Ukraina. Kijów oficjalnie nie potwierdził, iż jego armia stała za uderzeniami na rosyjskie lotniska, choć rosyjskie Ministerstwo Obrony oskarżyło Ukrainę o "terrorystyczny atak".

We wtorek, w wyniku ataku dronów na lotnisko w Kursku, ok. 90 km na północ od granicy Rosji z Ukrainą, zapalił się zbiornik z paliwem. Przedstawiciele lokalnych władz publikowali zdjęcia, na których widać słup czarnego dymu nad zaatakowanym lotniskiem.



Wieczorem we wtorek na terenie zaatakowanego w poniedziałek lotniska w Engelsie, miały rozlec się syreny alarmowe - informują rosyjskie agencje informacyjne, powołując się na Jewgienija Szpolskiego, zastępcy szefa administracji rejonowej.

Tysiące Ukraińców oddało życie za to, aby mógł nadejść dzień, gdy na naszej ziemi nie będzie ani jednego żołnierza sił okupacyjnych Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Tymczasem Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, 6 grudnia, w dniu Święta Sił Zbrojnych Ukrainy, odwiedził ukraińskich żołnierzy na froncie w Donbasie i w obwodzie charkowskim.

- Tysiące Ukraińców oddało życie za to, aby mógł nadejść dzień, gdy na naszej ziemi nie będzie ani jednego żołnierza sił okupacyjnych i gdy wszyscy nasi obywatele będą wolni - mówił wieczorem Zełenski, przemawiając w pałacu prezydenckim.



