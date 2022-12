PKN ORLEN odebrał dwusetny ładunek skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu. Ostatnia dostawa 75 tys. ton LNG trafiła do gazoportu z USA. Do tej pory z wykorzystaniem infrastruktury w Świnoujściu do kraju dostarczono już łącznie ok. 21 mld m sześc. gazu ziemnego. Taka ilość paliwa wystarczyłaby, żeby zapewnić gaz wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przez ponad 4 lata.