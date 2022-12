05:44 W nocy Rosjanie ostrzelali Zaporoże

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie ostrzelali obiekty infrastruktury przemysłowej i energetycznej w Zaporożu - informuje Anatolij Kurtiew, sekretarz zaporoskiej rady miejskiej na swoim kanale w serwisie Telegram. "Okupanci ostrzelali obiekty infrastruktury miejskiej i energetycznej swoimi przeklętymi rakietami" - napisał Kurtiew na swoim kanale w serwisie Telegram.



05:26 Rosja: Eksplozja gazu w trzypiętrowym budynku mieszkalnym w Jarosławiu

W Jarosławiu, stolicy obwodu jarosławskiego w Rosji, doszło do eksplozji gazu w trzypiętrowym budynku mieszkalnym, jedna osoba została ranna - informuje Główny Wydział Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie jarosławskim. W wyniku eksplozji doszło do częściowego zawalenia się budynku.



05:23 Rosjanie zaatakowali Krzywy Róg, seria eksplozji w mieście

Kierujący wojskową administracją Krzywego Roku, miasta w obwodzie dniepropietrowskim, Ołeksandr Wikuł, napisał w nocy na swoim kanale w serwisie Telegram, że w mieście doszło do "serii potężnych eksplozji". "Nie filmujcie ani nie umieszczajcie niczego w mediach społecznościowych" - podkreślił.



04:59 Ukraińscy politycy krytykują słowa Macrona o "gwarancjach dla Rosji"

Dawid Arachmia, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiej partii Sługa Narodu, który wchodził w skład zespołu negocjacyjnego prowadzącego wiosną rozmowy ze stroną rosyjską, na swoim kanale w serwisie Telegram oświadczył, że Ukraina zapewni Rosji gwarancje bezpieczeństwa, jeśli Rosja spełni cztery warunki. "Wystarczy: opuścić terytorium naszego kraju, zapłacić reparacje, ukarać zbrodniarzy wojennych, dobrowolnie pozbyć się broni atomowej" - wyliczał Arachmia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji? "Rosja musi oddać broń atomową" Po tym jak prezydent Francji, Emmanuel Macron zasugerował, że Zachód powinien być gotów zaoferować Rosji gwarancje bezpieczeństwa, jeśli Moskwa zgodzi się rozmawiać o zakończeniu wojny na Ukrainie, propozycję tę skrytykowali liczni ukraińscy politycy oraz m.in. politycy z państw bałtyckich i Finlandii.

04:26 Zełenski: Rosja nadal ma rakiety i przewagę w artylerii

- Zima, będzie z pewnością trudna. Ale wciąż warto ją postrzegać nie jako test, ale jako czas - czas, który przybliża nas do najważniejszego - do zwycięstwa - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Wróg naprawdę ma nadzieję uczynić z zimy broń przeciwko nam: sprawić, by zima była zimna i trudna (...). Musimy zrobić wszystko, aby przetrwać tę zimę, niezależnie od tego jak ciężka jest. I przetrwamy. Przetrwać tę zimę oznacza obronić wszystko - dodał. Zełenski mówił też, że "Rosja nadal ma rakiety i przewagę w artylerii". - Tak, ale my mamy coś, czego okupant nie ma i nie będzie miał. Bronimy naszego domu i to daje nam najsilniejszą możliwą motywację. Walczymy o wolność i to zawsze zwielokrotnia nasze siły. Bronimy prawdy i to jednoczy cały świat wokół Ukrainy - przekonywał ukraiński prezydent.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Rosja wciąż ma rakiety i przewagę w artylerii - Wiem, jak trudno jest w Bachmucie, w Donbasie. Chłopaki, trzymajcie się! - powiedział do ukraińskich żołnierzy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wzywając w wieczornym wystąpieniu obywateli do solidarności.

04:22 Premier Rosji będzie w poniedziałek rozmawiać z premierem Chin

Premier Rosji, Michaił Miszustin, odbędzie w poniedziałek wideokonferencję z premierem Chin, Li Keqiangiem - poinformowały służby prasowe rosyjskiego rządu. Premierzy będą rozmawiać o "szerokim zakresie spraw związanych z rozwojem rosyjsko-chińskiego wszechstronnego partnerstwa i strategicznych interakcji w zakresie inwestycji, a także na polach energetyki, przemysłu, rolnictwa, transportu (...)" - informuje strona rosyjska. Rozmówcy mają poświęcić szczególną uwagę wdrażaniu "dużych, wspólnych projektów na różnych polach, a także pogłębieniu współpracy handlowej i gospodarczej w związku z trwającymi, geopolitycznymi napięciami".



04:18 Resort obrony Rosji informuje o stworzeniu systemu dostarczania przesyłek pocztowych żołnierzom na Ukrainie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że zorganizowało system dostaw przesyłek pocztowych żołnierzom "wypełniającym zadania w czasie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.)". "Krewni żołnierzy mogą wysyłać im listy, a także paczki, poprzez najbliższy oddział Rosyjskiej Poczty" - podkreśla w komunikacie resort obrony.