Francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (Direction générale de l'armement, DGA) poinformowała, że udało się podpisać umowę fazy 1B francusko-niemiecko-hiszpańskiego programu systemu wielozadaniowego myśliwca nowej generacji SCAF (Système de combat aérien du futur), jak nazywa się go we Francji. Oznacza to przezwyciężenie napięć i sporów na linii Paryż-Berlin.