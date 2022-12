Terry Reintke, współprzewodnicząca unijnej grupy Zieloni/WSE, opublikowała na Twitterze list, w którym wraz z innymi europosłami apeluje do Rady ECOFIN o poparcie Komisji Europejskiej i „stanowcze opowiedzenie się za propozycją zamrożenia funduszy dla węgierskiego rządu”. "Nie chodzi tu tylko o Węgry. Chodzi o zdolność UE do przestrzegania podstawowych standardów demokratycznych i praworządności we wszystkich państwach członkowskich" – zaznaczono w dokumencie.