Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z CBS News powiedział, że Rosja popełniła ogromne błędy, decydując się w lutym na zaatakowanie Ukrainy. Pierwszym z nich było złamanie prawa międzynarodowego, a drugim ocena własnych możliwości i możliwości Ukrainy.

W ocenie Macrona dokonywane ataki na infrastrukturę krytyczną są zbrodniami wojennymi.

Zapytany, czy Putin powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za te zbrodnie, Macron odpowiedział: Musimy zebrać wszystkie dowody zbrodni wojennych. I to właśnie robimy, wysyłając policjantów i ekspertów na Ukrainę... Musimy podjąć wszelkie inicjatywy prawne. Więc moja odpowiedź brzmi: tak".

Prezydent Francji w wywiadzie podkreślił, że jadąc do Moskwy przed rozpoczęciem inwazji, liczył na to, że rozmowa z Władimirem Putinem może doprowadzić do uniknięcia wojny.

- Zawsze utrzymuję regularne rozmowy i bezpośredni kontakt z prezydentem Putinem, ponieważ wierzę, że najlepszym sposobem na ponowne zaangażowanie jest zachowanie tego bezpośredniego kanału. Izolacja to najgorsza rzecz, zwłaszcza dla takiego przywódcy jak on - skomentował.

Zapytany, jak może zakończyć się trwający konflikt, odpowiedział: Myślę, że ważne jest przekazanie wiadomości, że to Ukraińcy mają o tym decydować. Jedynym sposobem na znalezienie rozwiązania byłyby negocjacje. Nie widzę opcji militarnej na miejscu.