Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 285 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, ze zima będzie trudna, ale Ukraińcy muszą ją przetrwać, aby obronić kraj.

Amerykański sekretarz stanu w rozmowie z CNN powiedział, że prezydent Władimir Putin przyjął taktykę spalonej ziemi, ponieważ jego siły zbrojne nie osiągnęły wcześniejszych celów podboju w wojnie z Ukrainą.

- Putin próbował wymazać Ukrainę z mapy, wymazać jej tożsamość, podporządkować ją z powrotem Rosji. To się nie udało - powiedział Blinken. - Następnie zaangażował się w zagarnianie ziemi, na wschodniej Ukrainie i południowej Ukrainie. To się nie udało, ponieważ ukraińska armia odepchnęła i odebrała wiele z terytorium, które Putin zdobył - dodał.

- To co robi, to próba uzbrojenia zimy, zgaszenia świateł, wyłączenia ciepła, postawienia Ukraińców w ciemności i zimnie tuż przed rozpoczęciem zimowych miesięcy. To jest rzeczywiście barbarzyństwo - ocenił Blinken

Zapytany, czy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy sprawiają, że Rosja płaci wystarczająco dużo za swoje zachowanie, odpowiedział: "koszty kumulują się każdego dnia".