Dane przeanalizowane przez "The Times" wykazały, że ponad 2000 rodzin z dziećmi i 900 osób jest obecnie oficjalnie bezdomnymi. Z danych wynika, że jako osoby bezdomne zarejestrowanych jest 2985 ukraińskich uchodźców. W ciągu miesiąca ta liczba wzrosła o prawie 30 procent.



W ramach programu "Domy dla Ukrainy" rodziny goszczące są zobowiązane do udzielania wsparcia uchodźcom przez okres do sześciu miesięcy, otrzymują za to miesięcznie 350 funtów przez okres do roku, jeśli uczestniczą w programie.

Istnieje jednak obawa, że rosnące ceny żywności i energii skłoniły wielu brytyjskich gospodarzy do wycofania wsparcia po upływie sześciomiesięcznego terminu.

Źródła rządowe poinformowały "The Times", że sekretarz ds. mieszkaniowych Michael Gove prowadzi rozmowy ze Skarbem Państwa w sprawie podwojenia płatności dla rodzin goszczących uchodźców. Wychodzi z założenia, że zwiększenie opłaty byłoby tańsze niż znalezienie nowego mieszkania dla ukraińskich uchodźców.

Oddzielne dane opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) w zeszłym miesiącu wykazały, że Ukraińcy, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii, mieli problemy z wynajmem lokali, ponieważ nie mieli poręczyciela ani referencji.

Niektórzy zmienili adresy od czasu przybycia do kraju w wyniku „trudności w relacjach” z goszczącymi.

Rząd uruchomił w marcu dwa programy wizowe, aby osoby uciekające przed konfliktem e Ukrainie mogły przyjechać do Wielkiej Brytanii na okres do trzech lat.

Program rodzinny umożliwia obywatelom Ukrainy i ich krewnym dołączenie do innej rodziny już mieszkającej w Wielkiej Brytanii, podczas gdy program "Domy dla Ukrainy" umożliwia obywatelom Ukrainy i ich krewnym przyjazd do Wielkiej Brytanii, jeśli mają sponsora, który może zapewnić zakwaterowanie. W ramach tego drugiego programu przybyło 105 tys. osób, a zdecydowana większość sponsorów gotowa jest zapewnić wsparcie dłużej niż 6 miesięcy.