W ubiegłym tygodniu działacze AGROUnii pojawili się w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, by rozmawiać o cenach zboża. Doszło do okupacji Urzędu i interwencji policji.

W liście Kołodziejczaka skierowanym m.in. do Morawieckiego i Kaczyńskiego czytamy między innymi, że "zboże, które z Ukrainy trafia teraz do magazynów w Polsce, miało być eksportowane do Afryki i Bliskiego Wschodu. By to ułatwić zostało zniesione cło na wwóz pszenicy i rzepaki z Ukrainy do państw Unii Europejskiej. Odbyło się w celu zabiegania głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jak się okazuje miejscem docelowym dla ukraińskich plonów nie jest Afryka i kraje Bliskiego Wschodu, a walka z głodem w Afryce i na Bliskim Wschodzie okazuje się fikcją".

I dodaje: "Stwierdziliśmy też niską świadomości przedstawicieli rządu co do szkodliwości procederu zalewania Polski przez tani, niskiej jakości produkt z zagranicy, co wpływa znacząco na obniżenie cen skupu dla polskiego rolnika oraz zaburza polski rynek żywności".

Lider AGROUnii pisze też o rozmowach z wojewodą lubelskim w Urzędzie Wojewódzkim. "Przybyliśmy tam jako obywatele zaniepokojeni sytuacja na rynku żywności, a potraktowano nas, jak bandytów. AGROunia to nie jest zwykła partia, to żywa demokracja w działaniu. Dla nas bycie obywatelem to nie jest wąskie pojęcie – nie ogranicza się do głosowania raz na cztery lata" - pisze Kołodziejczak.

Kołodziejczak pisze też, że nie da się zastraszyć i będzie dalej kontynuować swoje działania.

"Czy rząd nie obawia się, że po zniszczeniu polskiego rynku żywności będzie zmuszony – podobnie jak teraz ma to miejsce z węglem – sprowadzać droższą żywność dla Polaków z zagranicy? Dla AGROunii bezpieczeństwo żywnościowe Polaków to priorytet!" - podkreśla lider AGROUnii w liście.