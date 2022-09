05:05 Prezydent Tajwanu "dumna z pomocy dla Ukrainy"

Tsai Ing-wen podkreśla, że wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy, w jej zmaganiach o obronę "swojego terytorium i wolności", muszą być kontynuowane.

04:52 Serhij Haidai zapowiada, że ukraińska armia będzie teraz wyzwalać obwód ługański

Siły zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad wsią Biłohoriwka i - jak twierdzi gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai, przygotowują się do odbicia terytorium obwodu ługańskiego, kontrolowanego obecnie w większości przez Rosjan i separatystów z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (samozwańcza, nieuznawana przez społeczność międzynarodową republika na terenie ukraińskiego Donbasu).

04:23 Wiceminister z Ukrainy: Wiele ciał, ekshumowanych w rejonie iziumskim, nosi ślady tortur

Kolejne 52 ciała zostały ekshumowane przez ukraińską policję w rejonie iziumskim, w obwodzie charkowskim - poinformował na antenie ukraińskiej telewizji wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, Jewhenij Jenin. Jak dodał łącznie ekshumowano już 168 ciała, w tym ciała ukraińskich żołnierzy. - Nadal znajdujemy ciała, które noszą ślady gwałtownej śmierci i jest ich dość dużo. Te ślady to złamane żebra i pęknięte czaszki, mężczyźni ze związanymi rękoma, złamanymi szczękami, odciętymi genitaliami - mówił wiceminister.



04:20 Zełenski: Tempo dostarczania nam broni powinno odpowiadać tempu posuwania się naszych wojsk

- Tempo jest teraz bardzo ważne. Tempo stabilizowania wyzwolonych obszarów. Tempo poruszania się naszych wojsk. Tempo przywracania normalnego życia na wyzwalanych terenach. I tempo uzyskiwania wsparcia od naszych partnerów. Mówimy o tym uczciwie - tempo dostarczania pomocy Ukrainie powinno odpowiadać tempu ruchów naszych (wojsk) - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:14 Sześć statków z żywnością wypłynęło w poniedziałek z ukraińskich portów

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego z 22 lipca, podał, że 19 września z ukraińskich portów wypłynęło łącznie sześć statków przewożących 212 580 ton zbóż i innych produktów rolnych. Dwa z nich (Arcturus i Gulmar) transportowały pszenicę, kukurydzę i jęczmień do Hiszpanii. Dwa kolejne (Akson Sara i Fulmar S) wiozły kukurydzę i śrutę słonecznikową oraz śrutę rzepakową do Włoch). Statek Tomahawk transportował śrutę słonecznikową do Chin, a Esence - pszenicę do Turcji. Łącznie, od 22 lipca, ukraińskie porty opuściło, na pokładach statków, 3 886 995 ton zbóż i produktów rolnych.