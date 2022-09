Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 209 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy mówi, że ciała, ekshumowane w rejonie iziumskim, noszą ślady tortur.

Według propagandowych rosyjskich środków masowego przekazu Moskwa planuje przeprowadzić pseudoreferenda w sprawie „przystąpienia do Rosji” tymczasowo okupowanych terytoriów obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Mają się odbyć od 23 do 27 września.

- Bez względu na to, do jakiego stopnia Rosja próbuje ukryć swoje militarne porażki i bez względu na to, jak sugeruje wojnę totalną, nie zmieni to pozycji Sił Zbrojnych i prezydenta jako naczelnego dowódcy - powiedział rzecznik prezydenta Zełenskiego Serhij Nikoforow.

Nikoforow dodał, że wszystkie uznane na arenie międzynarodowej terytoria Ukrainy zostaną wyzwolone.

- Bez referendów jest jeszcze minimalna szansa na dyplomację. Po referendach - nie - skwitował krótko.



Według Nikifotrowa Ukraina oczekuje też, że kraje, które do tej pory odmawiały uznania, że ​​Rosja prowadzi wojnę agresywną, „w końcu przestaną chować się za neutralnością i staną po właściwej stronie historii”.