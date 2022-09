Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 209 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy mówi, że ciała, ekshumowane w rejonie iziumskim, noszą ślady tortur.

Erdogan dodał, że on "zawsze tego żądał i to rekomendował". - To konflikt, który przynosi ofiary. Ludzie umierają i na koniec nikt nie wygra - stwierdził.



Reklama

Prezydent Turcji stwierdził też, że "bardzo, bardzo ważne" przy zakończeniu konfliktu będzie nastawienie Rosji.



- W Uzbekistanie (w czasie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy - red.), rozmawiałem intensywnie z prezydentem (Władimirem) Putinem. I on zademonstrował mi, że jest gotów zakończyć (wojnę) tak szybko, jak to możliwe. Takie miałem wrażenie, ponieważ to, co dzieje się obecnie jest dość problematyczne - mówił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank z USA: Czy Rosja anektuje część Ukrainy, której nie kontroluje? "Nagłe dyskusje między rosyjskimi poplecznikami na temat konieczności natychmiastowej aneksji obwodów ługańskiego i donieckiego (większość tego ostatniego nie znajduje się pod kontrolą Rosji) wskazuje, że trwająca na północy kontrofensywa Ukrainy doprowadza do paniki wśród rosyjskich stronników i niektórych osób decyzyjnych na Kremlu" - pisze w swojej najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną, think tank z USA.

Reklama

Erdogan mówił też, że Rosja nie może zachować terytoriów zajętych na Ukrainie.

- Jeśli na Ukrainę ma powrócić pokój wówczas, oczywiście, zwrot ziemi, która została najechana, będzie bardzo ważny. To jest oczekiwane - stwierdził. - Najechane ziemie będą zwrócone Ukrainie - dodał.

Miałem wrażenie, że Putin chce zakończyć (wojnę na Ukrainie) tak szybko, jak to możliwe

Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji

A co z Krymem?

- Od 2014 roku rozmawiałem o tym z moim drogim przyjacielem Putinem i domagałem się, aby zwrócił go - stwierdził turecki prezydent.