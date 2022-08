04:21 Holandia przekaże Ukrainie pakiet pomocowy w wysokości ok. 80 mln euro

Ministerstwo obrony Holandii poinformowało, że 65 mln euro zostanie przeznaczonych na pomoc finansową dla Ukrainy, 10 mln euro - na działania związane z rozminowywaniem i usuwaniem niewypałów. Milion euro będzie przeznaczony na odbudowę ukraińskich miast, 2,5 mln euro trafi do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, by sfinansować ekspertyzy dotyczące reform makroekonomicznych, jakie powinna przeprowadzić Ukraina, a 2 mln euro trafią do funduszu ONZ, którego celem jest wspieranie ofiar przemocy seksualnej.



04:18 23 sierpnia Ławrow będzie rozmawiał w Moskwie z szefem MSZ Syrii

Ławrow będzie rozmawiał z Fajsalem Mekdadem "w szczególności na temat sytuacji w Syrii i w pobliżu Syrii" - poinformował na konferencji prasowej Iwan Nieczajew, zastępca dyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ Rosji.



04:14 Od 22 lipca Ukraina wyeksportowała drogą morską 721 449 ton żywności

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) wydało zgodę, by 23 sierpnia z portu w ukraińskim Czarnomorsku wypłynął statek Kafkam Etler, na pokładzie którego znajduje się 2 437 ton kukurydzy. Łącznie, od 22 lipca, gdy Ukraina, Rosja, Turcja i ONZ zawarły porozumienie ws. eksportu ukraińskiego zboża drogą morską, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły statki na pokładzie których znajdowało się łącznie 721 449 ton zboża i produktów żywnościowych.