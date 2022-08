Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 181 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Z ukraińskich portów wypłynęło, po 22 lipca, ponad 700 tys. ton żywności.

Do Rostocku przybył pociąg towarowy z 1200 tonami kukurydzy paszowej. 21 wagonów niemieckiego pociągu towarowego wjechało do portu we wtorek rano.

Reklama

Pociąg, który wyruszył z Zachodniej Ukrainy, był w drodze 8 dni. Transport musiał zostać przeładowany na granicy ukraińsko-polskiej na pociąg DB Cargo.

Transport, po 60 ton ubiegłorocznej kukurydzy pastewnej w każdym wagonie będzie tymczasowo składowanych w spichlerzach w Rostocku.

Nie wiadomo jeszcze, dokąd zostanie wysłane zboże.

Reklama

Kolejne trzy pociągi już są w drodze.

Eksport ukraińskiego zboża przez Rostock koordynuje ratzeburska firma BAT Agrar.