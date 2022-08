Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 181 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Z ukraińskich portów wypłynęło, po 22 lipca, ponad 700 tys. ton żywności.

- Nie ma powrotu do „business as usual”, jeśli chodzi o relacje z Rosją - mówił w Kijowie polski prezydent. - W czasach, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, którą to Ukrainę zaatakowała, kiedy Rosja prowadzi okupację terenów międzynarodowo uznanych przez inne kraje, do tego potrzebna jest zmiana polityki Zachodu, która doprowadzi nie tylko do zatrzymania Nord Stream 2, ale też do pozbycia się gazociągu Nord Stream 2 - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania Platformy Krymskiej.

Prezydent stwierdził też m.in., że Ukraina „musi wrócić do sytuacji sprzed rosyjskiej inwazji”, a „wszystkie obszary, które zostały zajęte przez Rosję, muszą zostać wyzwolone”.

Na słowa Andrzeja Dudy zareagował ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Siergiej Andriejew na antenie państwowej stacji Rossija 24 stwierdził, że „ze strony Prezydenta RP, który nie ma bezpośredniego związku z Nord Stream 2, nie jest upoważniony do podejmowania takich decyzji, to raczej takie życzenie”. - Naturalnie ta kwestia będzie całkowicie zależeć od innych władz, w innych krajach - zauważył.

Odpowiadając na pytania w wiodącym kanale rosyjskiej propagandy, Andriejew ocenił, że wypowiedzi takie, jak prezydenta Dudy, to „retoryka polityczna”.

Platforma Krymska to forum przywódców państw i organizacji międzynarodowych, mające na celu zwrócenie większej uwagi świata na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję w 2014 r.