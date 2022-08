Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 181 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Z ukraińskich portów wypłynęło, po 22 lipca, ponad 700 tys. ton żywności.

Andrzej Duda odwiedził Ukrainę w Dniu Flagi Państwowej i w przededniu ukraińskiego Dnia Niepodległości.



- Cieszę się, że mogę powitać w Ukrainie prezydenta naszego wspaniałego sąsiada. Dziękuję za to, że jesteś razem z nami, dzisiaj w Dniu Flagi Narodowej - mówił ukraiński prezydent.

- Ważne jest, że jesteśmy przyjaciółmi i że jesteśmy przyjaciółmi w tak ważnym, symbolicznym dniu razem - dodał.

- Mówiliśmy dziś o obronie, bezpieczeństwie, o wsparciu, o ochronie naszych Ukraińców, naszych dzieci w Polsce. Jestem wdzięczny całemu polskiemu społeczeństwu, które tak ciepło odnosi się do Ukrainy - mówił Zełenski.



- Jestem wdzięczny za wszystko co Polska robi, a o czym nie możemy mówić. Jestem wdzięczny za wsparcie dla suwerenności Ukrainy, integralności terytorialnej. Ważne, by słyszeli to nasi wrogowie - podkreślił.



- Chcę podziękować panu prezydentowi za to wielkie wyróżnienie jakie spotkało Rzeczpospolitą Polską i mnie, w związku z zaproszeniem na dziś, do Kijowa - mówił z kolei Duda.



- My w Polsce obchodzimy 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 3 maja obchodzimy Dzień Konstytucji 3 Maja. Doskonale rozumiemy co dzieje się dziś i jutro na Ukrainie - kontynuował.

Ludzie na Zachodzie Europy zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, co znaczy rosyjska agresja, rosyjski imperializm Andrzej Duda, prezydent Polski

- Ale co jest niezwykle istotne: dziś Ukraina walczy, broni swojej niepodległości, broni spoistości i całości całego państwa, wobec rosyjskiej agresji, która nie zaczęła się 24 lutego, która zaczęła się w 2014 roku, gdy Rosja po raz pierwszy dokonała napaści na Ukrainę, rozpoczynając okupację Krymu i obwodu donieckiego, i ługańskiego - mówił polski prezydent.

Reklama

Duda wspominał też, że 23 sierpnia przypada rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego między ZSRR a Niemcami, który poprzedził atak Niemiec i ZSRR na Polskę, a także zajęcie przez ZSRR państw bałtyckich.



- Chcę wyrazić szacunek dla narodu ukraińskiego za niezwykłe bohaterstwo, z jakim broni swojej ojczyzny - podkreślił polski prezydent. - Chcę, aby byli przekonani o silnym wsparciu ze strony Polski, o tym że Polska i Polacy są z nimi i będą ich wspierali do ostatniego dnia ich walki - dodał.



- Ludzie na Zachodzie Europy zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, co znaczy rosyjska agresja, rosyjski imperializm. Tu, w krajach, które znajdowały się za żelazną kurtyną ludzie wiedzą, co to znaczy nie być w pełni wolnym, co znaczy rosyjska okupacja - podkreślił polski prezydent.



- Ukraina, Ukraińcy mogą liczyć na Polskę, mogą liczyć na Polaków. Wierzę głęboko, że Ukraina zwycięży, odbuduje się, odzyska całość ziem okupowanych dziś przez Rosję - mówił Duda.