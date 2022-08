Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 181 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Z ukraińskich portów wypłynęło, po 22 lipca, ponad 700 tys. ton żywności.

Jurij Felsztyński stwierdził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun", że zamach na Aleksandra Dugina, w którym zginęła jego córka, był wspierany przez rosyjskiego prezydenta i prawdopodobnie został przeprowadzony przez siły wywiadu wojskowego GRU.

Historyk uważa, że Aleksander Dugin, określany jako guru Putina, ma w Rosji wielu wrogów, a zamach, w którym zginęła jego córka, "nosi znamiona GRU".

Rosyjski wywiad, jak uzasadnia Felsztyński, ma bowiem bogatą historię atakowania dzieci swoich wrogów, np. córkę Siergieja Skripala, gdy zaatakowano oboje w Wielkiej Brytanii w 2018.



Neonazistowski mistyk Dugin, którego nazywa się też „mózgiem Putina”, miał doznać ataku serca po wybuchu, który zabił jego 30-letnią córkę Darię.

Felsztyński uważa, że ​​atak został zainicjowany przez GRU, według którego Dugin staje się zbyt potężny i zbyt ekstremalny, nawet jak na Rosję, a został przeprowadzony z cichym przyzwoleniem Putina.



Zdaniem rosyjskiego historyka prawdopodobnym powodem ataku na Dugina jest jego dążenie do osiągnięcia pozycji, "na której niektórzy ludzie nie chcą go widzieć". Sam atak zaś został przeprowadzony w stylu mafijnym, bo "sposób, w jaki obecnie budowana jest władza w Rosji, jest bardzo podobny do mafii".



Felsztyński uważa, że "Dugin jest jak Rasputin".



Doradca ostatniego cara Rosji Mikołaja II i rzekomy kochanek jego żony został zabity przez rosyjskich arystokratów i oficerów, którzy obawiali się, że jego wpływy doprowadzą kraj do katastrofy.