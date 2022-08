Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 181 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Z ukraińskich portów wypłynęło, po 22 lipca, ponad 700 tys. ton żywności.

Były żołnierz rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych w rozmowie z CNN przekonuje, że rosyjscy żołnierze na Ukrainie są "głodni, zmęczeni i pozbawieni złudzeń", a działania wojenne Kremla "niszczą pokojowe życie ludzi".



- Rozumiemy, że zostaliśmy wciągnięci w poważny konflikt, w którym po prostu niszczymy miasta i w rzeczywistości nikogo nie wyzwalamy - podkreślił Filatiew.



- Wielu rozumie, że nie widzimy niczego z tego, czym nasz rząd próbował uzasadniać nam (inwazję na Ukrainę - red.). Wszystko to były kłamstwa - przyznał były rosyjski żołnierz. - Niszczymy pokojowe życie ludzi. To wpływa na nasze morale. Poczucie, że nie robimy niczego dobrego - dodał.

33-letni Filatiew przyznał, że korupcja i represje przybierają na siłę w Rosji, a jego jednostka - która stacjonowała na Krymie i została wysłana na Ukrainę w pierwszej fazie konfliktu - była słabo wyposażona i nie wyjaśniono jej przyczyn rosyjskiej inwazji.



Według Filatiewa żołnierze i ich dowódcy nie wiedzieli czego się spodziewać na Ukrainie. Jak dodał szybko pozbyli się złudzeń co do propagandy przekazywanej przez władze, po tym jak wkroczyli do Chersonia i musieli mierzyć się z oporem mieszkańców miasta, którzy nie chcieli być "wyzwalani".

Kilka dni po tym, jak otoczyliśmy Chersoń, wielu z nas nie miało jedzenia, wody ani śpiworów Paweł Filatiew

Filatiew był żołnierzem 56. Pułku Powietrzno-Desantowego, który brał też udział w próbach zajęcia Mikołajowa. 33-latek został ewakuowany z Ukrainy z powodu odniesionych ran.



W rozmowie z CNN były rosyjski żołnierz przyznał, że rosyjskiej armii brakuje podstawowego sprzętu, a także dronów. - Nasze koszary mają ok. 100 lat, cała nasza broń pochodzi z czasów wojny w Afganistanie - stwierdził.



- Kilka dni po tym, jak otoczyliśmy Chersoń, wielu z nas nie miało jedzenia, wody ani śpiworów - wspominał. - Ponieważ noce były bardzo zimne, wielu z nas nie mogło nawet spać. Szukaliśmy w śmieciach szmat, by czymś się otulić i ogrzać - dodał.



Filatiew przyznał też, że nie rozumie co stało za decyzją Władimira Putina o rozpoczęciu wojny przeciw Ukrainie. - Nie wiem dokąd prowadzi nas rząd. Co będzie następnym krokiem? Wojna atomowa? Widzę co dzieje się w moim kraju i jestem przerażony. Wszystko jest niszczone, psute - stwierdził. - Jedyne przepisy, jakie obowiązują, to te represyjne - dodał.