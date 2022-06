05:09 Gen. Załużny: Walki trwają na froncie na odcinkach o łącznej długości 1 105 km

Łączna długość frontu na Ukrainie ma obecnie wynosić 2 450 km - wynika ze słów głównodowodzącego ukraińską armią.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Dowódca ukraińskiej armii: Każdy metr naszej ziemi nasiąknięty jest krwią Gen. Wałerij Załużny, głównodowodzący ukraińską armią, w czasie rozmowy telefonicznej z przewodniczącym Połączonego Kolegium Szefów Sztabów, gen. Markiem Milleyem, poinformował go o aktualnej sytuacji na froncie i o potrzebie dostarczenia Ukrainie większej ilości artylerii tak szybko, jak to możliwe.

04:50 Biden, szukający sposobu na obniżenie cen benzyny, odwiedzi Arabię Saudyjską

Do wizyty ma dojść w lipcu. W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi Joe Biden, jeszcze jako kandydat na prezydenta, nazywał saudyjską monarchię "pariasem" w związku z zabójstwem dziennikarza "Washington Post", Dżamala Chaszukdżiego.

Czytaj więcej Dyplomacja Joe Biden uda się z wizytą do Arabii Saudyjskiej Prezydent USA, Joe Biden, w lipcu uda się z wizytą do Arabii Saudyjskiej i Izraela. Biały Dom ma oficjalnie poinformować o tej podróży w tym tygodniu - informuje Reuters powołując się na swoje źródło.

04:25 Serhij Haidai: Rosjanie zniszczyli most łączący Siewierodonieck z Lisiczańskiem

W czasie walk o Siewierodonieck Rosjanie zniszczyli jeden z mostów łączących Siewierodonieck z położonym po drugiej stronie Dońca Siewierskiego Lisiczańskiem. Obecnie istnieje tylko jeden most nad Dońcem łączący oba miasta. - Jeśli po kolejnym ostrzale ten most się zawali, miasto zostanie całkowicie odcięte. Nie będzie sposobu na opuszczenie Siewierodoniecka samochodem - powiedział gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai. Jak dodał obecnie w Siewierodoniecku nie funkcjonują żadne korytarze humanitarne i niemożliwa jest ewakuacja ludności cywilnej.



04:21 Czesi w czasie prezydencji w UE skupią się na Ukrainie

Szef MSZ Czech, Jan Lipavsky, w rozmowie z CNN zapowiedział, że w czasie rozpoczynającej się 1 lipca prezydencji Republiki Czeskiej w UE, Praga skupi się na tym, by zakończenie wojny na Ukrainie pozostało w centrum uwagi UE. - Podkreślamy, że Europa nie może zapomnieć o Ukrainie - powiedział Lipavsky. - Dyplomatyczne negocjacje powinny być prowadzone przede wszystkim przez Ukraińców. Ale musimy utrzymać Ukraińców w grze - podkreślił. Lipavsky skrytykował też Emmanuela Macrona, prezydenta sprawującej obecnie prezydencję w UE Francji, za słowa o tym, że Władimir Putin "nie może zostać upokorzony". - Putin nie dba o to, jak Rosja jest postrzegana na Zachodzie - stwierdził szef czeskiego MSZ.



04:16 Zełenski: W czerwcu liczba poległych Rosjan może przekroczyć 40 tysięcy

- Rosyjska armia próbuje rzucić rezerwy do Donbasu. Ale jakie rezerwy mogą obecnie mieć? Wygląda na to, że spróbują rzucić do walki źle wyszkolonych poborowych i tych, którzy znaleźli się w armii w ramach ukrytej mobilizacji. Rosyjscy generałowie postrzegają swoich żołnierzy po prostu jako mięso armatnie, którego potrzebują, aby uzyskać przewagę w liczbach - w liczbie ludzi, w liczbie sprzętu wojskowego. A to oznacza tylko jedno: Rosja może przekroczyć granicę 40 tysięcy straconych żołnierzy już w czerwcu. W żadnej innej wojnie w ciągu wielu dekad nie stracili tak dużo - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.