- Moskwa domaga się odpowiedzi na pytania dotyczące działań wojskowo-biologicznych USA w przestrzeni postsowieckiej - powiedziała w rozmowie z TASS oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

- Oczekujemy, że Waszyngton dostarczy nie ogólnych informacji, ale merytorycznych wyjaśnień dotyczących konkretnych kwestii poruszonych przez stronę rosyjską w związku z biologiczną działalnością wojskową USA w przestrzeni postsowieckiej – powiedziała Zacharowa.

Rzeczniczka podkreśliła, że Rosja wzywa Stany Zjednoczone do przyjęcia odpowiedzialnego podejścia do przestrzegania Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) oraz do pomocy we wzmocnieniu tego mechanizmu.