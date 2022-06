Soloch był pytany o wizytę w Kijowie kanclerza Olafa Scholza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Włoch Mario Draghiego, do której ma dojść w tym tygodniu.



- Stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy jest takie, że im więcej wizyt, rozmów, zainteresowania Ukrainą, tym lepiej. Jeżeli do tej wizyty dojdzie, wszystko wskazuje na to, że dojdzie, to bardzo dobrze. Zobaczymy co będzie efektem tych wizyt - mówił Soloch pytany o to, czy w wizytę będzie w jakikolwiek sposób zaangażowany prezydent Andrzej Duda.



- Polski prezydent przede wszystkim dał wyraz przekonaniu, że wszelkie kwestie dotyczące Ukrainy nie mogą być omawiane bez Ukrainy. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście, nasz prezydent może się włączyć w konsultacje, które dokonują się wewnątrz tej trójki. Najważniejsze jest jednak, że wszelkie decyzje, propozycje, nie mogą być wypracowywane bez udziału Ukrainy. Takie jest stanowisko prezydenta, takie jest stanowisko polskiego rządu - dodał Soloch.

Dopytywany czy nie istnieje obawa, że Polska dowie się o ustaleniach poczynionych przez Niemcy, Francję i Włochy dopiero po fakcie, szef BBN odparł, że dla naszego kraju "kluczowy pozostaje kontakt z najważniejszymi sojusznikami, którzy w tej chwili realnie są zaangażowani w pomoc Ukrainie". - Mam tu na myśli USA, Wielka Brytania. To są te kraje, które w tej chwili udzielają kluczowej pomocy - dodał.

Nie ma żadnych konkretnych propozycji na stole, które byłyby negocjowane między stroną ukraińską a rosyjską Paweł Soloch, szef BBN

Szef BBN był następnie pytany o ostatnią rozmowę prezydenta Dudy z prezydentem USA, Joe Bidenem i o to czy informacje, którymi dysponuje strona amerykańska wskazują, że w najbliższej przyszłości możliwe jest zakończenie działań wojennych na Ukrainie.



- Na dziś wiemy o tym, że nie ma żadnych konkretnych propozycji na stole, które byłyby negocjowane między stroną ukraińską a rosyjską. Ukraina nie zgadza się na żadne cesje terytorialne. Trwa wojna. I ciągle wydaje się, że losy Ukrainy rozstrzygają się w czasie działań wojennych, a nie przy stole negocjacyjnym - odparł.