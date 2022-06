„Jarosław Kaczyński potrzebuje wroga, aby wokół niego jednoczyć swoich wyborców. Po uchodźcach, społeczności LGBTQIA+, przyszedł – znów – czas na niezależne media. Na świecie jest kilka przykładów, co się dzieje, gdy od takich właśnie słów przechodzi się do czynów. Co na to opozycja? Właśnie żegna się chyba z ideą jednej, wspólnej listy” – mówi Zuzanna Dąbrowska, redaktorka „Rzeczpospolitej”.