Na konferencji prasowej szef rządu został zapytany o sprawę cen węgla. - To najważniejsze pytanie dla milionów Polaków dzisiaj - co z cenami węgla, jak zatrzymać ceny węgla? A może jeszcze ważniejsze - jak zrekompensować te wysokie ceny węgla, które dzisiaj są? - odparł. - Pani minister (klimatu i środowiska - red.) Anna Moskwa, pan wicepremier Jacek Sasin budują dzisiaj program, który będzie gwarantował, że ceny węgla będą cenami sprzed tej gwałtownej zwyżki cen z ostatnich kilku miesięcy - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Musimy w krótkim czasie (...) skompensować embargo na import węgla rosyjskiego. Mateusz Morawiecki

- To jest niezwykle ważne, zarówno dla obywateli, którzy opalają węglem, którzy z węgla czerpią swoje ciepło, ciepłą wodę, ciepło w kaloryferach, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowy, ale także dla mniejszych ciepłowni samorządowych. Chcemy, żeby ten program był gotowy najpóźniej od sierpnia - dodał.

- Zwiększamy wydobycie w kopalniach węgla kamiennego w Polsce, ale to by nie wystarczyło, bo musimy w krótkim czasie - taka inwestycja w kopalni w nowy ruch, w nową ścianą, to jest rok, dwa lata - skompensować embargo na import węgla rosyjskiego. To są miliony ton, które musimy ściągnąć z zagranicy. Zamówienia zostały już złożone do Kolumbii, do innych krajów po to, żeby był ten węgiel na zimę, na jesień - mówił premier.

Zdaniem szefa rządu, mechanizmy dystrybucji węgla są "bardzo ważne", a temat był omawiany na poprzednim posiedzeniu Rady Ministrów. - Uzgodniliśmy, (...) aby, krótko mówiąc, starszy człowiek, który nie posługuje się internetem i chciałby mieć pewność, że będzie mógł tak jak do tej pory kupić kupić węgiel gdzieś blisko swojego miejsca zamieszkania, aby mógł to zrobić. To jest nasze rządowe zobowiązanie i to jest jeden z priorytetów mojego rządu, aby do sierpnia przygotować cały taki system dystrybucji, ściągnąć węgiel z zagranicy, zwiększyć wydobycie w kraju, aby ten problem wiążący się z wojną na Ukrainie, ale uderzający zwykłe polskie rodziny, nie był tak bolesny, jak jest dzisiaj - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Premier został dopytany, czy planowane przez rząd działania zmierzają do tego, że cena węgla dla odbiorców indywidualnych będzie regulowana. - To słowo, które można bardzo szeroko interpretować, "regulowana" cena. Raczej chcemy w tym sezonie, jednorazowo, doprowadzić do tego, aby poszczególne kategorie gospodarstw domowych mogły kupować po cenach, które są dla nich możliwe do sfinansowania - odpowiedział.

- Nie chciałbym takiego programu, który będzie ludziom bardziej majętnym, dużo bardziej majętnym finansować węgiel, dlatego tutaj zaproponujemy również poziom dochodu na członka rodziny, w zależności od tego poziomu dochodu dla członka rodziny będziemy refinansować tę różnicę - całą lub jej część - względem tych cen, które były kilka miesięcy temu, przed gwałtowną podwyżką cen węgla na rynkach światowych - zadeklarował szef polskiego rządu.