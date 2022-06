05:32 Biały Dom: Liczymy, że wojna skończy się przy stole negocjacyjnym

Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, w czasie konferencji prasowej podkreślała, że USA liczą, iż wojna na Ukrainie zakończy się przy stole negocjacyjnym. - Ale obecnie nie widzimy takiej inicjatywy Kremla - dodała. Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła też, że USA chcą się upewnić, że "Ukraina będzie miała jak najsilniejszą pozycję" w momencie, gdy rozpoczną się negocjacje.



05:29 Podolak poprosił o 1 000 haubic. To tyle ile przed wojną miała armia USA

W środę, w Brukseli, dojdzie w Kwaterze Głównej do spotkania ministrów obrony państw Sojuszu, któremu przewodniczył będzie sekretarz obrony USA, Lloyd Austin. W czasie spotkania - trzeciego tego rodzaju od początku wojny - ministrowie omówią dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina prosi o 300 wyrzutni rakiet? To połowa arsenału USA Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek napisał na Twitterze, że Ukraina potrzebuje 300 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 500 czołgów, 1 000 haubic i 1 000 dronów, by doprowadzić do równowagi w ciężkim sprzęcie w starciu z Rosją. Podolak napisał o tym w przededniu spotkania szefów resortów obrony państw NATO, w czasie którego omówiona ma być dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy.

05:08 Ukraińscy żołnierze w Siewierodoniecku odcięci od reszty wojsk

Rzecznik ukraińskiego Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej, którego żołnierze są w Siewierodoniecku, Damien Magrou porównał sytuację w Siewierodoniecku do Mariupola. Magrou mówił o dużej liczbie ukraińskich obrońców "odciętych od reszty ukraińskich wojsk".

04:31 USA chcą przekazywać Ukrainie 1,5 mld dolarów miesięcznie na wsparcie administracji

Zastępca sekretarza stanu ds. europejskich i eurazjatyckich, Derek Hogan, w czasie seminarium w Woodrow Wilson Research Center w Waszyngtonie poinformował, że USA zamierzają przekazywać Ukrainie 1,5 mld dolarów miesięcznie, przez 4-5 miesięcy, na wsparcie funkcjonowania ukraińskiej administracji. Hogan mówił, że bezpośrednie wspieranie władz Ukrainy jest priorytetem administracji Joe Bidena.



04:26 Zgrupowanie Operacyjno-Taktyczne Wschód: Zniszczyliśmy składy amunicji i skład paliwa

W obszarze odpowiedzialności Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego Wschód rosyjska armia straciła w ciągu ostatniej doby 48 żołnierzy, jeden bojowy wóz piechoty, jedną jednostkę sprzętu specjalnego, dwa moździerze, dwie ciężarówki, jeden bezzałogowy statek powietrzny, dwa składy amunicji i jeden skład paliwa - czytamy w raporcie umieszczonym na profilu Zgrupowania na Facebooku.



04:20 Zełenski: Nie mamy wyboru. Walczymy z absolutnym złem

- W walkach o Donbas, które z pewnością przejdą do historii wojskowości, jako jedne z najbrutalniejszych bitew w Europie i dla Europy - ukraińska armia i nasz wywiad taktycznie nadal pokonuje rosyjską armię. I dzieje się tak pomimo znaczącej przewagi Rosjan w liczbie sprzętu, zwłaszcza zestawów artyleryjskich - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski podkreślał, że cena tej walki jest dla Ukrainy bardzo wysoka. - To po prostu przerażające. I codziennie zwracamy uwagę naszych partnerów na fakt, że tylko wystarczająca ilość nowoczesnej artylerii dla Ukrainy da nam przewagę i ostatecznie doprowadzi do końca rosyjskich tortur Donbasu - przekonywał ukraiński prezydent. Zełenski mówił też, że Ukraińcy "walczą z absolutnym złem". - I nie mamy innego wyboru niż kontynuować walkę. Wyzwolić nasze terytorium. Wypchnąć okupantów ze wszystkich naszych obwodów. I chociaż obecnie front jest długi na ponad 2,5 tys. km, wciąż da się wyczuć, że strategiczna inicjatywa jest nasza - podsumował Zełenski.