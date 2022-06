- Jesteśmy już nieodwołalnie Federacją Rosyjską. Musimy o tym pamiętać, przeprowadzić odbudowę, zdobyć paszporty obywateli Federacji Rosyjskiej i pamiętać, że tam nam będzie jak w domu i dobrze - powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Stremousow. Dodał, że obwód chersoński to żyzny region, który został "wyzwolony" prawie bez jednego wystrzału, bez dużej liczby ofiar i zniszczeń.

Chersoń został zajęty przez wojska rosyjskie na początku marca, w tydzień po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Ukraińskie władze podawały, że Rosja chce utworzyć na zajętych terenach Chersońską Republikę Ludową - byt podobny do samozwańczych, nieuznawanych przez społeczność międzynarodową republik Donieckiej i Ługańskiej. Pod koniec kwietnia wojska rosyjskie zajęły siedzibę władz lokalnych w Chersoniu i mianowały nowego mera oraz nowego szefa administracji cywilno-wojskowej regionu. Zastępcą gubernatora okupacyjnych władz obwodu chersońskiego został Kirył Stremousow.

Przed miesiącem Stremousow zapowiedział "dekret oparty na apelu kierownictwa regionu chersońskiego do prezydenta Rosji Władimira Putina" i prośbę "o wprowadzenie obwodu chersońskiego jako części Federacji Rosyjskiej". Przed tygodniem Stremousow mówił, że w obwodzie zorganizowane zostanie referendum w kwestii ewentualnej akcesji okupowanego przez Rosjan obwodu (stanowiącego integralną część Ukrainy) do Rosji. - Oczywiście odbędzie się plebiscyt. To będzie wola mieszkańców - oświadczył.

1 czerwca rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow, powiedział, że decyzje związane z przyszłością Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej oraz z przyszłością okupowanych przez Rosjan obwodów chersońskiego i zaporoskiego (ten ostatni jest kontrolowany częściowo przez Rosję), zostaną podjęte przez ich mieszkańców.

W 2014 roku Rosja przeprowadziła tzw. referendum na okupowanym ukraińskim Krymie, na mocy którego włączyła terytorium półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Społeczność międzynarodowa nie uznała tej aneksji - i uznaje Krym za okupowaną przez Rosji część terytorium Ukrainy.