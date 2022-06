- Będziemy budować silosy, tymczasowe silosy w granicach Ukrainy, w tym w Polsce - zapowiedział prezydent USA.

Stwierdził, że ziarno będzie można przewieźć droga lądową do silosów, stamtąd także lądem do dróg wodnych i "rozesłać je na cały świat".



- Ale to wymaga czasu – powiedział Biden w przemówieniu na konwencji AFL-CIO w Filadelfii, gdzie omawiał potencjalne rozwiązania dla rosnących cen żywności w całym kraju.

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations to największa amerykańska centrala związkowa, zrzesza 54 związki zawodowe i 10 mln pracowników.

Państwa Zachodu badają możliwości budowy tymczasowych silosów na Ukrainie i w innych krajach jako sposobu na szybkie zwiększenie pojemności magazynów zboża na Ukrainie, gdzie rosyjska blokada morska blokuje ponad 25 milionów ton zboża.

Blokada eksportu zboża z portów na Morzu Czarnym doprowadziła do zmiany globalnych szlaków handlowych, grożąc jednocześnie finansową zapaścią Ukrainy i pogłębieniem kryzysów głodowych na całym świecie. W przyszłym miesiącu ukraińscy rolnicy zaczną zbierać pszenicę letnią, ale nie będą mieli gdzie jej przechowywać.

Istnieje poważna obawa, że niedobory żywności wraz z rosnącymi cenami paliw i żywności mogą w nadchodzących miesiącach wywołać masowy głód, niepokoje polityczne i migrację w niektórych częściach Afryki, Bliskiego Wschodu i prawdopodobnie Ameryki Środkowej.

Biden powiedział we wtorek, że zboża nie można wysłać przez Morze Czarne, ponieważ zostanie zatopione przez rosyjską blokadę. USA na razie wykluczyły wysyłanie statków wojskowych do regionu, co groziłoby odwetem ze strony Rosji.

USA pracują nad planem eksportu zboża przez inne kraje koleją. Prezydent Biden przyznał, że wykorzystanie szlaków lądowych generuje wiele problemów logistycznych. Koleją można przewieźć tylko ułamek zboża, które Ukraina normalnie eksportuje ze swoich portów Morza Czarnego, zwłaszcza że ukraińskie pociągi kursują na szerszym torze kolejowym niż pozostałe tory w Europie. Biden zasugerował, że budowanie silosów jest na razie lepszą opcją i może pomóc Ukrainie "kupić" trochę czasu.

Trwają rozmowy między ONZ a Rosją i osobno z Turcją, której celem jest wynegocjowanie umowy z Rosją, aby umożliwić Ukrainie wznowienie eksportu zboża przez Morze Czarne. Ale administracja Joe Bidena jest sceptyczna wobec propozycji Rosji, ponieważ Moskwa domaga się w zamian złagodzenia sankcji.