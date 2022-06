Według wiceminister Malar każdego dnia ukraińskie wojsko używa 5–6 tys. pocisków artyleryjskich, czyli dziesięciokrotnie mniej niż Rosja.



Reklama

- Jakiekolwiek wysiłki podejmiemy, bez względu na to, jak profesjonalna jest nasza armia, bez pomocy naszych zachodnich partnerów Ukraina nie będzie w stanie wygrać tej wojny - powiedziała wiceminister. Dodała, że Ukraina otrzymała tylko 10 proc. uzbrojenia, którego dostarczenie deklarowały państwa Zachodu.

Jak dziś informowała CNN, USA spodziewają się więcej zgłoszeń dotyczących pakietów broni i sprzętu dla Ukrainy podczas spotkania prawie 50 krajów, znanego jako Grupa Kontaktowa Ukrainy, Najbliższe spotkanie tego gremium odbędzie się w środę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Zabójca orków" dla ukraińskich żołnierzy od Litwinów Za kwotę zebraną podczas głośnej zbiorki na zakup tureckich Bayraktarów TB2, Litwini ostatecznie kupili Ukraińcom 110 urządzeń do "tłumienia" dronów.

Ukraińscy urzędnicy ostrzegają, że Rosja zyskuje przewagę w regionie Donbasu, a konkretnie w mieście Siewierodoniestk, o które w ostatnim czasie doszło do jednych z najcięższych walk.

Reklama

Bez napływu większej ilości broni coraz trudniej będzie powstrzymać narastający postęp Rosji lub odzyskać okupowane tereny w regionie - uważają władze Ukrainy.

- Słyszymy, co mówią, absolutnie słyszymy, co mówią – powiedział wysoki rangą funkcjonariusz departamentu obrony USA. Nie podawał szczegółów, które kraje ogłaszałyby nowe pakiety pomocy militarnej ani co te pakiety miałyby zawierać, ale zauważył, że USA „bardzo ściśle współpracują” z innymi krajami, aby dowiedzieć się, czego potrzebują ukraińskie siły zbrojne, a następnie zorganizować te pomoc i przesłać Ukrainie.