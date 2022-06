"Gdzie jest teraz Aleksiej, do której kolonii go zabrano, tego nie wiemy" - napisał Leonid Wołkow w swoim oświadczeniu umieszczonym na kanale w serwisie Telegram.



Reklama

Nawalny został uwięziony w lutym 2021 roku za złamanie zasad warunkowego zawieszenia kary dwóch i pół roku pozbawienia wolności orzeczonej za "malwersacje finansowe". Nawalnego aresztowano po powrocie z Niemiec, gdzie był leczony po próbie otrucia go w Rosji bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczoków.

Czytaj więcej Polityka Nawalny przed sądem: Głupia wojna, szalony złodziej Putin Aleksiej Nawalny, odsiadujący karę w rosyjskiej kolonii karnej opozycjonista, występując za pomocą wideołącza przed sądem apelacyjnym w Moskwie, potępił prezydenta Rosji, Władimira Putina, za jego decyzję o rozpoczęciu wojny na Ukrainie.

24 marca Nawalnego skazano na kolejne dziewięć lat więzienia za oszustwo i obrazę sądu.

Nawalny przekonuje, że wszystkie zarzuty wobec niego są sfabrykowane i motywowane politycznie w związku z jego działalnością publiczną i opozycyjną postawą wobec Kremla.

Reklama

15 lat Taka kara grozi Nawalnemu w nowej sprawie karnej, którą przeciwko niemu wszczęto

Sąd nakazał by Nawalny został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze, w którym jego prawa do przyjmowania gości i korespondencji będą ograniczone.



Nawalny odsiadywał dotychczas karę w Kolonii Karnej numer 2 w Pokrowie, ok. 119 km na wschód od Moskwy.



Dwa tygodnie temu Nawalny poinformował, że otwarto przeciwko niemu nową sprawę karną, w której zarzuca się mu stworzenie ekstremistycznej organizacji i podżeganie do nienawiści wobec władz, za co grozi do 15 lat więzienia.