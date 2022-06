Wcześniej - jak zauważa "The Guardian" - Ołeksij Arestowycz, inny doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego - mówił o co najmniej 60 wieloprowadnicowych wyrzutniach rakiet, których potrzebuje Ukraina, by powstrzymać Rosjan nacierających w Donbasie. Ukraińcy przekonują, że potrzebują wyrzutni rakiet pozwalających skutecznie razić cele na duże odległości, aby odepchnąć rosyjską artylerię, której wsparcie zapewnia obecnie przewagę w Donbasie nacierającym Rosjanom.



W środę, w Brukseli, dojdzie w Kwaterze Głównej do spotkania ministrów obrony państw Sojuszu, któremu przewodniczył będzie sekretarz obrony USA, Lloyd Austin. W czasie spotkania - trzeciego tego rodzaju od początku wojny - ministrowie omówią dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy.

Niektórzy eksperci - jak pisze "The Guardian" - uważają wpis Podolaka za element ukraińskiej strategii negocjacyjnej, a przedstawienie maksymalistycznych żądań ma być formą wywarcia presji na partnerów Ukrainy, by ci zwiększyli pomoc wojskową dla walczącego z Rosją kraju. W rzeczywistości - według niektórych ekspertów - Ukraina chciałaby otrzymać ok. 100 wyrzutni rakiet.

1 000 haubic, o które prosi Podolak, to mniej więcej tyle ile znajdowało się przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie w arsenale sił zbrojnych USA



300 wyrzutni rakiet, o których pisze Podolak, to połowa tego rodzaju systemów uzbrojenia w arsenale USA. Amerykańskie wojska lądowe - według Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych - dysponują 363 zestawami HIMARS (M142) i 225 wyrzutniami M270. Dodatkowe 47 wyrzutni M270 znajduje się w arsenale amerykańskiej piechoty morskiej. Wielka Brytania dysponuje 35 wyrzutniami M270.

Z kolei 1 000 haubic, o które prosi Podolak, to mniej więcej tyle ile znajdowało się przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie w arsenale amerykańskich sił zbrojnych - wojska lądowe dysponują 518 haubicami M777, a piechota morska ma 481 tych zestawów artyleryjskich. Ukrainie USA, jak dotąd, przekazały ok. 109 haubic M777.