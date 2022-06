Kwestia przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE miała być tematem dyskusji w czasie Kolegium Komisarzy, do której doszło po nieoczekiwanej wizycie szefowej KE, Ursuli von der Leyen, w Kijowie (szefowa KE odwiedziła stolicę Ukrainy w sobotę). Była to druga wizyta von der Leyen w Kijowie po wybuchu wojny na Ukrainie.



Komisarze w czasie dyskusji nad wnioskiem Ukrainy o przyznanie jej statusu państwa-kandydata do Unii Europejskiej zwracali uwagę na ofiarną walkę Ukrainy z Rosją i potrzebę wysłania silnego sygnału prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, że swoją agresją przeciw Ukrainie stracił on wszelką szansę na przywrócenie Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów.

- Komisja Europejska nie zapomina, że Ukraina jest jedynym krajem w Europie, gdzie ludzie umierali, gdzie do ludzi się strzelało za wychodzenie na ulice z flagami UE - mówi jeden z rozmówców "Politico".

- Teraz nie możemy im powiedzieć: przepraszamy, machaliście niewłaściwymi flagami - dodaje.



Nadanie Ukrainie statusu kandydata do UE wymaga jednogłośnego poparcia 27 przywódców państw członkowskich UE. Decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas szczytu w Brukseli, w przyszłym tygodniu. Nieoficjalnie mówi się, że przedstawiciele co najmniej trzech państw UE mają wątpliwości co do tego czy Ukraina jest gotowa na to, by zostać kandydatem na członka Unii.

3 Tyle krajów UE ma mieć wątpliwości co do przyznania Ukrainie statusu kandydata na członka Unii

W ostatnich tygodniach niektórzy przywódcy państw UE, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, sugerowali, że byłoby korzystniej przyznać Ukrainie jakiś rodzaj pośredniego statusu, który wzmocni jej związku z UE bez czynienia jej formalnie kandydatem do członkostwa w Unii. Macron mówił też, że nawet jeśli Ukraina zostanie państwem-kandydatem do UE, ponad dekadę zajmie jej dołączenie do Unii.



O status państw kandydatów do UE ubiegają się też Mołdawia i Gruzja. Komisarze są przychylni wnioskowi Mołdawii, mają znacznie więcej wątpliwości jeśli chodzi o Gruzję, ze względu na niestabilną sytuację polityczną w tym kraju.