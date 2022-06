Od chwili napaści na Ukrainę, Kreml odmawia nazywania konfliktu „wojną” lub „inwazją”, zamiast tego używa określenia „specjalna operacja wojskowa”.

Oznacza to, że nie jest w stanie ogłosić regularnego poboru i zwiększyć liczby żołnierzy na polu bitwy.

- W tej chwili rosyjskie przywództwo okłamuje swoich obywateli w sprawie tego, co się dzieje – powiedział dziennikarzom wysoki rangą funkcjonariusz obrony USA.

Jego zdaniem rosyjskie władze mają ograniczoną zdolność do utrzymania wysokiego odpowiedniej liczebności wojsk walczących na Ukrainie, ponieważ nie chcą, aby prawda o tym, co się dzieje, dotarła do narodu rosyjskiego